Elezioni, Renzi "Alleanze non mi interessano posso andare da solo"
ROMA (ITALPRESS) – "Letta chiamerà anche me nel campo largo? Non lo so, e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi". Così a Zona bianca su Retequattro il leader di Italia viva Matteo Renzi. "Tutti pensano alle Alleanze per capire come si piazzano sulla sedia e non come si risolvono i problemi. A me – aggiunge Renzi – le Alleanze non interessano. posso anche andare da solo". (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

