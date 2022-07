Elezioni: Renzi, 'a palazzo Chigi vogliamo riportarci Draghi' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d'Italia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è chiaro: noi nonportare Meloni o Salvini ama. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d'Italia". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

