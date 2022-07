Elezioni regionali Sicilia, Di Paola (M5S) gela il Pd: “No al fritto misto” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se si dovesse andare in Sicilia all’election day, come facciamo a spiegare ai cittadini che per le Politiche siamo divisi e per le regionali siamo alleati? Come facciamo a raccontare due visioni diverse? E’ semplicemente improponibile. Detto ciò, ad oggi, non ho capito qual è il cosiddetto ‘campo largo’ di cui parla in questi giorni il Pd. Noi stiamo costruendo un’alternativa a Musumeci, se ci stanno ok. Altrimenti si vedrà. Noi non vogliamo un fritto misto…”. Nuccio Di Paola è il leader del M5S in Sicilia e capogruppo del movimento all’Assemblea regionale Siciliana. Ha seguito da vicino le primarie del campo progressista, che sabato notte hanno visto la vittoria di Caterina Chinnici del Pd sulla sottosegretaria del M5S Barbara Floridia, arrivata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se si dovesse andare inall’election day, come facciamo a spiegare ai cittadini che per le Politiche siamo divisi e per lesiamo alleati? Come facciamo a raccontare due visioni diverse? E’ semplicemente improponibile. Detto ciò, ad oggi, non ho capito qual è il cosiddetto ‘campo largo’ di cui parla in questi giorni il Pd. Noi stiamo costruendo un’alternativa a Musumeci, se ci stanno ok. Altrimenti si vedrà. Noi non vogliamo un…”. Nuccio Diè il leader del M5S ine capogruppo del movimento all’Assemblea regionalena. Ha seguito da vicino le primarie del campo progressista, che sabato notte hanno visto la vittoria di Caterina Chinnici del Pd sulla sottosegretaria del M5S Barbara Floridia, arrivata ...

telodogratis : Elezioni regionali Sicilia, Di Paola (M5S) gela il Pd: “No al fritto misto” - IlModeratoreWeb : Gelarda, ufficializzata candidatura elezioni regionali con De Luca - - antbar12 : RT @Aik_11: @borghi_claudio Non vedo l'ora che arrivino le elezioni regionali in Friuli, o nel collegio di Garavaglia, o in quello dove voi… - moneypuntoit : ?? Chi è Caterina Chinnici? Stipendio e biografia della candidata alle regionali in Sicilia ?? - danieledv79 : @DonatoRobilotta @CarloSantaroni Ma alle prossime elezioni regionali non saranno alleati? -