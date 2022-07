Elezioni provinciali, il caldo allunga i tempi: il seggio chiuderà alle ore 22 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi saranno due ore in più per votare presso il seggio per l’Elezione del Presidente della Provincia di Benevento del 28 luglio 2022 al “PalaTedeschi” in via Antonio Rivellini di Benevento. Con un apposito Decreto Presidenziale si è stabilito che il seggio, che aprirà alle ore 8.00, come precedentemente stabilito, chiuderà però alle ore 22.00 a ragione dell’andamento climatico eccezionale di questi giorni con temperature al di sopra della media che ha consigliato di andare avanti con le operazioni di voto anche dopo il tramonto. Inoltre con lo stesso Decreto sono state stabilite misure precauzionali per la prevenzione del contagio da Covid 19 e cioè: il presidio della Protezione Civile e della Croce Rossa, la sanificazione e disinfezione continua e costante da parte di Ditta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi saranno due ore in più per votare presso ilper l’Elezione del Presidente della Provincia di Benevento del 28 luglio 2022 al “PalaTedeschi” in via Antonio Rivellini di Benevento. Con un apposito Decreto Presidenziale si è stabilito che il, che apriràore 8.00, come precedentemente stabilito,peròore 22.00 a ragione dell’andamento climatico eccezionale di questi giorni con temperature al di sopra della media che ha consigliato di andare avanti con le operazioni di voto anche dopo il tramonto. Inoltre con lo stesso Decreto sono state stabilite misure precauzionali per la prevenzione del contagio da Covid 19 e cioè: il presidio della Protezione Civile e della Croce Rossa, la sanificazione e disinfezione continua e costante da parte di Ditta ...

