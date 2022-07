Elezioni politiche 2022, Renzi: “Pronto a correre da solo” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Italia Viva è pronta a correre da sola alle Elezioni politiche 2022 in caso di veti. Lo annuncia al ‘Corsera’ Matteo Renzi che spiega: ”Se sono Pronto a correre da solo? Sì. Al momento questa è l’ipotesi più probabile. E anche quella che trovo più affascinante. Se prevale l’intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo ma se ciascuno vuole tenere le sue bandierine e pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto, beh, non ci conoscono”. Possibile veto di Letta su Iv? ”Se c’è un veto politico su di noi, ne prendiamo atto. E dopo le Elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. Se il veto di Letta è legato all’astio per le vicende del 2014, non possiamo farci ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Italia Viva è pronta ada sola allein caso di veti. Lo annuncia al ‘Corsera’ Matteoche spiega: ”Se sonoda? Sì. Al momento questa è l’ipotesi più probabile. E anche quella che trovo più affascinante. Se prevale l’intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo ma se ciascuno vuole tenere le sue bandierine e pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto, beh, non ci conoscono”. Possibile veto di Letta su Iv? ”Se c’è un veto politico su di noi, ne prendiamo atto. E dopo leciascuno risponderà delle sue scelte. Se il veto di Letta è legato all’astio per le vicende del 2014, non possiamo farci ...

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Piu_Europa : +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - Dome689 : Pd e alleanze, Speranza dice sì. Renzi: “Se c’è veto di Letta noi andiamo da soli”. Tajani: “Brunetta e Gelmini fia… - ilcjanpete1 : RT @Fabio_Prince: HAI PAURA DEL CRACK DELLA REGIONE LAZIO EH, ZINGARE'?? TI VUOI SMARCARE E GUADAGNARE L'IMMUNITA'?? EVVE'!? https://t.co… -