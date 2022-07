Elezioni politiche 2022, Mastella presenta simbolo ‘Noi Di Centro’ (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna il campanile di Clemente Mastella sulle schede elettorali. Il simbolo della nuova compagine politica ‘Noi Di Centro’ fondata dal sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia viene presentato questa mattina in conferenza stampa al Circolo Rari Nantes di Napoli. Il simbolo presenta la scritta ‘Mastella’ gialla in campo blu, il nome del partito con le lettere ‘Dc’ evidenziate in maiuscolo, una fascia tricolore e il campanile che già caratterizzava il simbolo dell’Udeur e il movimento politico ‘Noi campani’ con il quale Mastella ha partecipato alle ultime Elezioni regionali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna il campanile di Clementesulle schede elettorali. Ildella nuova compagine politicaDifondata dal sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia vieneto questa mattina in conferenza stampa al Circolo Rari Nantes di Napoli. Illa scritta ‘’ gialla in campo blu, il nome del partito con le lettere ‘Dc’ evidenziate in maiuscolo, una fascia tricolore e il campanile che già caratterizzava ildell’Udeur e il movimento politicocampani’ con il qualeha partecipato alle ultimeregionali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Piu_Europa : +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - telodogratis : Elezioni politiche 2022, Mastella presenta simbolo ‘Noi Di Centro’ - dianaterza : RT @GiancaGuarin: Su SkyPD24 c'è un prof della Cattolica che sta dicendo 'occhio che i tre partiti del cdx potrebbero essere finanziati da… -