Elezioni politiche 2022, Calenda lancia il “Patto Repubblicano” in nome dell’agenda Draghi. Gelmini: «Io ci sono» (Di lunedì 25 luglio 2022) Azione e +Europa hanno lanciato il Patto Repubblicano in vista delle prossime Elezioni del 25 settembre. Nella presentazione del testo, si definiscono «gli unici due partiti a non aver mai fatto alleanze politiche con populisti e sovranisti» e ribadiscono l’appoggio che hanno dato nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio dimissionario. «Il nostro campo non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica», ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, alla presentazione del Patto. «Per noi l’agenda Draghi esisteva prima dell’arrivo di Draghi», si legge nel testo. sono 14 i punti che compongono il Patto. «Carlo Calenda io ci sono, ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Azione e +Europa hannoto ilin vista delle prossimedel 25 settembre. Nella presentazione del testo, si definiscono «gli unici due partiti a non aver mai fatto alleanzecon populisti e sovranisti» e ribadiscono l’appoggio che hanno dato nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio dimissionario. «Il nostro campo non è aperto a chi ha fatto cadere, con certezza matematica», ha detto Carlo, leader di Azione, alla presentazione del. «Per noi l’agendaesisteva prima dell’arrivo di», si legge nel testo.14 i punti che compongono il. «Carloio ci, ...

