Elezioni politiche 2022 | Cacciari | “No a campagna su rischio fascismo”

(Adnkronos) – "Spero che non si giochi la campagna elettorale sul rischio fascismo perché in quel caso scadremmo davvero nel ridicolo". Lo afferma in una intervista a La Verità il professore Massimo Cacciari in vista delle Elezioni politiche 2022. "Non esiste la più remota possibilità di un'involuzione di quel genere – rimarca Cacciari – Semmai è un dramma generale della democrazia quello di tendere allo svuotamento dei parlamenti e all'accentuazione del potere esecutivo. Ed è una tendenza destinata ad aggravarsi se non si scrivono regole precise e riforme in senso presidenziale. Ma il fascismo non c'entra niente". "Quella di Fratelli d'Italia è una destra sociale, un'identità storica della destra che l'Europa ha conosciuto ...

