Elezioni | Mastella | “Nessuna elemosina | andiamo anche da soli”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “”, anzi. “Nessuno mi ha chiamato, se mi chiamano io ascolto tutti, ma non vado are niente a nessuno. Noi siamodisponibili ad andare da”. Lo assicura Clementeche oggi a Napoli presenta il nuovo simbolo di Noi di Centro e la corsa per le prossime. “Ci presenteremo se non ci fosse una risposta ai nostri interrogativi e alle nostre richieste di alleanza, in virtù dei dati che vengono fuori da questo elemento sondato da Noto, che ci vede forti in Campania – spiega- noi siamo dispostiad andare da. Peraltro io ho già vinto nella mia città, Benevento, contro uno schieramento di destra e di sinistra, il 28 luglio ci sono le ...

Ovvero, si corre per vincere le elezioni e creare una vera alternativa politica e di governo al ... inaffidabili Per dirla in altri termini, o passa il cosiddetto 'lodo', ovvero costruire una ... elettorale e il clima da eroica battaglia contro i sovranisti ci ha pensato prosaicamente, ... POLITICA. MASTELLA: "NOI DI CENTRO IN PRIMA LINEA ALLE PROSSIME ELEZIONI". "Noi di Centro al 9% in Campania, al 5% in Molise e Puglia, al 4% in Basilicata". Sono le intenzioni di voto di un sondaggio annunciate questa mattina dal partito del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Sul fronte delle candidature per le politiche Forza Italia si ritrova a dover mettere mano ad un restyling sui nomi. Perché tra addii (consumati e futuri) e incomprensioni, alla fine, sono ...