Elezioni, Mastella: Berlusconi vuole fare il presidente del Senato. Di Battista alleato con me? Restasse in Siberia (Di lunedì 25 luglio 2022) Il comportamento di Forza Italia “era scritto negli astri, poi c’è questa voglia di Berlusconi di tornare, vuole fare il presidente del Senato“. Questa l’opinione di Clemente Mastella, che a Napoli ha presentato il nuovo simbolo del suo partito, Noi di centro, in vista delle prossime Elezioni politiche. “Maiora premunt, in questo caso tra l’essere Senatore… ha preferito far così – ha evidenziato il sindaco di Benevento riferendosi al leader di Fi – dopodiché abbiamo assistito a cose abbastanza improvvide”. E sul ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, Mastella ha detto: “Una chiacchierata me la farei, persona che stimo”. “L’alleanza con M5S sarebbe innaturale, sarebbe un disastro anche se ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Il comportamento di Forza Italia “era scritto negli astri, poi c’è questa voglia didi tornare,ildel“. Questa l’opinione di Clemente, che a Napoli ha presentato il nuovo simbolo del suo partito, Noi di centro, in vista delle prossimepolitiche. “Maiora premunt, in questo caso tra l’esserere… ha preferito far così – ha evidenziato il sindaco di Benevento riferendosi al leader di Fi – dopodiché abbiamo assistito a cose abbastanza improvvide”. E sul ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna,ha detto: “Una chiacchierata me lai, persona che stimo”. “L’alleanza con M5S sarebbe innaturale, sarebbe un disastro anche se ...

