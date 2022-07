Elezioni, il nuovo sondaggio Swg per La7: Fratelli d’Italia sale al 25%, il Pd al 23,2. Perdono terreno Lega e Movimento 5 Stelle (Di lunedì 25 luglio 2022) Un ulteriore progresso di Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,2% salendo a un 25% di consensi, a fronte di un calo al 12,4% (-1,6%) della Lega e al 7,1 (-0,3) di Forza Italia. Un incremento del gradimento del Pd che sale al 23,2% (+1,1), mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno scendendo al 10,1% (-1,1%). Sono i risultati dell’ultimo sondaggio del lunedì di Swg per il tg La7 in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. I tre partiti di centrodestra – FdI, Lega e FI – insieme raggiungerebbero il 44,5%. Il sondaggio pubblicato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 dava invece il partito di Giorgia Meloni primo partito con il 23,8%, il Pd al 22,5, la Lega al 13,4, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Un ulteriore progresso di, che guadagna l’1,2%ndo a un 25% di consensi, a fronte di un calo al 12,4% (-1,6%) dellae al 7,1 (-0,3) di Forza Italia. Un incremento del gradimento del Pd cheal 23,2% (+1,1), mentre ilperdescendendo al 10,1% (-1,1%). Sono i risultati dell’ultimodel lunedì di Swg per il tg La7 in vista dellepolitiche del 25 settembre. I tre partiti di centrodestra – FdI,e FI – insieme raggiungerebbero il 44,5%. Ilpubblicato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 dava invece il partito di Giorgia Meloni primo partito con il 23,8%, il Pd al 22,5, laal 13,4, il ...

