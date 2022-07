Elezioni | Gelmini | appello Calenda è serio e concreto | lo seguirò

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il progetto di Carlodi Azione è "e molto vicino all'agenda Draghi". Per questo "sicuramentecon attenzione il lavoro" che propone. Lo ha detto il ministro per gli ...

... ribatte Calenda, subito dopo aver presentato il ' Patto repubblicano ' insieme a +Europa e aver scambiato corrispondenze d'amorosi sensi con l'ex ministra di Forza Italia Mariastella. Un ......ma di continuare il lavoro che il governo Draghi aveva iniziato e soprattutto di non gettare alle ortiche le riforme e le risorse del Pnrr"."E' un percorso che oggi è iniziato - ha aggiunto- ...Bologna, 25 lug. (askanews) - Il progetto di Carlo Calenda di Azione è 'serio, concreto e molto vicino all'agenda Draghi'. Per questo ...Quella che si sta profilando non è una sfida tra centrodestra e centrosinistra, bensì tra la destra fascio-leghista e un grande centro moderato e liberista più o meno mascherato.