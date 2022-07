Elezioni, Forza Italia: continua la diaspora. Via anche Anna Baroni. E Giusy Versace ci sta pensando (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo Annalisa Baroni, sarebbe fortemente tentata dal dire addio a Forza Italia, apprende l’Adnkronos, la deputata Giusy Versace. La voce su una sua insofferenza verso la linea del partito sta circolando con Forza in queste ore. Lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con Silvio Berlusconi, ma in tanti scommettono che stavolta potrebbe lasciare, alla luce della scelta del partito di non aver rinnovato la fiducia al governo Draghi. Versace è stata tra i pochi parlamentari a difendere Maria Stella Gelmini il giorno in cui il ministro degli Affari regionali fu criticata per una sua intervista contro la decisione di Fi di staccare la spina all’esecutivo di ‘Super Mario’. anche le ultime tensioni sul caso Brunetta, legate alla sua statura, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopolisa, sarebbe fortemente tentata dal dire addio a, apprende l’Adnkronos, la deputata. La voce su una sua insofferenza verso la linea del partito sta circolando conin queste ore. Lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con Silvio Berlusconi, ma in tanti scommettono che stavolta potrebbe lasciare, alla luce della scelta del partito di non aver rinnovato la fiducia al governo Draghi.è stata tra i pochi parlamentari a difendere Maria Stella Gelmini il giorno in cui il ministro degli Affari regionali fu criticata per una sua intervista contro la decisione di Fi di staccare la spina all’esecutivo di ‘Super Mario’.le ultime tensioni sul caso Brunetta, legate alla sua statura, ...

AlexBazzaro : Il 90% dei giornali, tutta l’informazione pubblica (perché non bastava il furto del canone) e “intellettuali”arruol… - stefanoepifani : Il candidato - senza cercarne su internet la fonte - è invitato a commentare la seguente affermazione, esplicitando… - ItaliaViva : Elezioni: @Michele_Anzaldi, 'Solidarietà a #Brunetta per bodyshaming da Forza Italia' - smilypapiking : RT @pietroraffa: == Forza Italia: deputata Baroni lascia partito. No spazio per moderati Rimescolamento Mode ON #elezioni - FrancescoMicol6 : @PartitoRadicale Arrivano le elezioni, i mestieranti del partito radicale eccoli ce4cano alleanze e riferimenti pe… -