Elezioni | Calenda | ' un impegno | al governo solo chi ha esperienza e competenza'

Roma, 25 lug (Adnkronos) - "C'è un principio fondamentale: ci impegnamo a proporre come membri di governo solo persone che abbiamo avuto rilevanti esperienze amministrative nel pubblico e nel privato. La stagione delle persone che non hanno mai avuto esperienza è finita. Questo è un principio di metodo che scegliamo di proporre". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Patto repubblicano.

