Elezioni | Calenda oggi presenta il suo programma | ' Possibile alleanza elettorale su agenda Draghi'

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - christianrocca : Appello ai sostenitori leali di Draghi Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal… - sgarbanmassimii : RT @giubileif: Il tanto sbandierato fronte repubblicano sarà un’ammucchiata che va da Calenda al Pd con dentro da Di Maio a Speranza e prob… - SamBresciano : RT @ImolaOggi: Calenda: 'Su una base comune di VALORI, riassumibili nell’AGENDA DRAGHI, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettor… -

Cosi' Carloin un'intervista alla 'Stampa' apre alla possibilita' di un'alleanza di centro sinistra fatta da varie sigle, compresa Azione, unite nella lotta con i candidati comuni nei collegi ...'La rottura dai 5 Stelle in questeè irreversibile, lo abbiamo detto, lo avevo detto prima ... Tra i nomi di questo rassemblement Annunziata cita Toti, Renzi,e Brunetta assente. '...RAPALLO - "E' molto interessante vedere quello che accadrà. C'è un 20-25% di voti di una destra liberale che non è quella di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e che non è il centrosinistra. Ci sono molt ...A Letta chiedo chiarezza e non un listone contraddittorio. "Se uno dice no all'invio di armi all'Ucraina e un altro dice che non vuole il rigassificatore, di che parliamo" dice il leader di Azione in ...