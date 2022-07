Elezioni, Bonino (+Europa): col Pd iniziata prima interlocuzione (Di lunedì 25 luglio 2022) "Da segnalare che è appena iniziata la prima interlocuzione con il Pd, che in tutti questi anni ha preferito altri interlocutori, dai 5 stelle fino all'inverosimile, l'estrema sinistra. Sul pd per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "Da segnalare che è appenalacon il Pd, che in tutti questi anni ha preferito altri interlocutori, dai 5 stelle fino all'inverosimile, l'estrema sinistra. Sul pd per ...

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - HuffPostItalia : Elezioni. Bonino: 'Non basta sommare i voti per vincere. Servono obiettivi e contenuti' - lucaforni76 : RT @Linkiesta: @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - massimo09421979 : Elezioni. Bonino: 'Non basta sommare i voti per vincere. Servono obiettivi e contenuti' - FantuzziF : #bastasoros. #bastadavos Emma Bonino riesumata come da tradizione in vista delle elezioni: anche questa volta la fi… -