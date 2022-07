**Elezioni: Bonino, 'auspichiamo con forza interlocuzione con il Pd'** (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "E' iniziata da 24 ore la prima interlocuzione con il Pd, che in tutti questi anni ha preferito altri, i 5 stelle fino all'inverosimile o l'estrema sinistra. Con il Pd per parlare bisogna essere in due, se no è monologo. Starà anche al Pd aprire se vuole una interlocuzione che noi auspichiamo con forza, ma non mi posso presentare nella sede del Pd con un bazooka". Lo ha detto Emma Bonino presentando, con Carlo Calenda, il Patto repubblicano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "E' iniziata da 24 ore la primacon il Pd, che in tutti questi anni ha preferito altri, i 5 stelle fino all'inverosimile o l'estrema sinistra. Con il Pd per parlare bisogna essere in due, se no è monologo. Starà anche al Pd aprire se vuole unache noicon, ma non mi posso presentare nella sede del Pd con un bazooka". Lo ha detto Emmapresentando, con Carlo Calenda, il Patto repubblicano.

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - HuffPostItalia : Elezioni. Bonino: 'Non basta sommare i voti per vincere. Servono obiettivi e contenuti' - bandicary : RT @Linkiesta: @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - TV7Benevento : **Elezioni: Bonino, 'auspichiamo con forza interlocuzione con il Pd'** - - pecorella_pier : Perché Emma Bonino con Calenda? Vabbè, tanto non la voto cmq. Le elezioni saranno il riscontro tra 2 popoli italian… -