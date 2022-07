Elezioni | Beppe Grillo | M5S | l’alt alle candidature dopo due mandati è totale | vale anche per Regione e Ue

(Di lunedì 25 luglio 2022) Era stato lui stesso a parlarne -in un vecchio post sul suo blog- e a rilanciare con i parlamentari a lui più vicini: con duein Parlamento stop alla vita tra Camera e Senato, ma via liberaper un seggio in Parlamento europeo o in, “bèlin guadagnatedi più..”, aveva ironizzato con più d’un deputato e qualche senatore. Ma ora, apprende l’Adnkronos da fonti vicine al fondatore del Movimento, sarebbe contrarioa quello che viene definito ‘principio di rotazione’: “in realtà non è mai stato realmente convinto, e ora sulla regola dei dueè fermo, granitico.non vuole nessuna deroga, nella maniera più assoluta”, viene spiegato. Dunque per chi è stato ...

riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - balestro_beppe : RT @GuidoCrosetto: Veramente pensate che ci sia qualcuno che possa mettere in discussione il diritto di un libero cittadino di presentarsi… - phildancefc : @UnoNemoNessuno @beppe_grillo @GiuseppeConteIT 5S vuoi sapere la percentuale alle prossime elezioni ? 30 denari - balestro_beppe : RT @martaottaviani: Quattro anni senza #Marchionne e due mesi alle #elezioni più pericolose e di basso livello della Storia repubblicana, c… - Beppe_murg : RT @MarceVann: Attenzione che alle prossime elezioni non dovranno mica vincere #LeDestre. ?????? #BaioLetta #PartitoDemocratico #PartitoDemme… -

Il sindaco di Milanopartecipa al dibattito sul centro ben prima della caduta del governo Draghi. Cosa succederà da qui al 25 settembre, il giorno delleCome, dove e chi farà campagna ...Cosa fare per non disattendere le indicazioni diGrillo sul limite di due mandati per gli eletti 5 Stelle, " una luce nelle tenebre ", come l'... inin cui i 5 Stelle molto probabilmente ...Era stato lui stesso a parlarne -in un vecchio post sul suo blog- e a rilanciare con i parlamentari a lui più vicini: con due mandati in Parlamento stop alla vita tra Camera e Senato, ma via libera al ...Napoli, 25 Luglio - "Li vedo un po' nervosi, hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio ministro degli Esteri e leader di ...