Elezioni, Azione e +Europa lanciano Patto Repubblicano (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nuovi rigassificatori, nessun taglio di tasse ricorrendo a deficit aggiuntivo, recupero di produttività attraverso l'innovAzione, superare l'opposizione tra ‘porti apertì e ‘porti chiusì, migliorare la competitività del paese, proseguire sulla scia delle riforme della ministra Cartabia per garantire processi più veloci. E' il Fronte Repubblicano di Azione e + Europa, presentato in conferenza stampa dal leader di Azione, Carlo Calenda, la senatrice di + Europa, Emma Bonino, il sottosegretario Benedetto della Vedova e i parlamentari Matteo Richetti, Riccardo Magi ed Enrico Costa. “Non è il nostro programma, ma un appello che rivolgiamo a partiti e cittadini per fermare il declino italiano” ha detto Calenda “discutiamo con tutti, ma a una condizione: comportamenti coerenti e chiarezza sugli obiettivi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nuovi rigassificatori, nessun taglio di tasse ricorrendo a deficit aggiuntivo, recupero di produttività attraverso l'innov, superare l'opposizione tra ‘porti apertì e ‘porti chiusì, migliorare la competitività del paese, proseguire sulla scia delle riforme della ministra Cartabia per garantire processi più veloci. E' il Frontedie + Europa, presentato in conferenza stampa dal leader di, Carlo Calenda, la senatrice di + Europa, Emma Bonino, il sottosegretario Benedetto della Vedova e i parlamentari Matteo Richetti, Riccardo Magi ed Enrico Costa. “Non è il nostro programma, ma un appello che rivolgiamo a partiti e cittadini per fermare il declino italiano” ha detto Calenda “discutiamo con tutti, ma a una condizione: comportamenti coerenti e chiarezza sugli obiettivi. ...

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Piu_Europa : +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio… - Linkiesta : Il Patto Repubblicano di @Azione_it e @Piu_Europa per le #elezioni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Azione e +Europa lanciano Patto Repubblicano - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nuovi rigassificatori, nessun taglio di tasse ricorrendo a deficit aggiuntivo, recupero di produ… -