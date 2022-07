Edoardo Tavassi innamorato pazzo di Soleil: ecco cosa ha confessato (Di lunedì 25 luglio 2022) Già concorrente de L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi si lascia andare ad una confessione sull’influencer Soleil. Le farfalle nello stomaco iniziano per lui a produrre i primi effetti. Leggiamo insieme l’articolo. Stando a quanto si apprende, secondo una indiscrezione fatta trapelare da Guendalina Tavassi, sembrerebbe che il fratello abbia un debole per l’influencer Soleil Sorge. La notizia è stata peraltro confermata dallo stesso protagonista della vicenda, Edoardo. L’ex naufrago ha resa pubblica una confessione inequivocaboòe attraverso i social. In particolare l’uomo ha avuto modo di dire quanto segue: “Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare. Soleil ragazzi quando l’ho vista arrivare, fermi tutti mi si è bloccato tutto. Io e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022) Già concorrente de L’isola dei famosi,si lascia andare ad una confessione sull’influencer. Le farfalle nello stomaco iniziano per lui a produrre i primi effetti. Leggiamo insieme l’articolo. Stando a quanto si apprende, secondo una indiscrezione fatta trapelare da Guendalina, sembrerebbe che il fratello abbia un debole per l’influencerSorge. La notizia è stata peraltro confermata dallo stesso protagonista della vicenda,. L’ex naufrago ha resa pubblica una confessione inequivocaboòe attraverso i social. In particolare l’uomo ha avuto modo di dire quanto segue: “Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare.ragazzi quando l’ho vista arrivare, fermi tutti mi si è bloccato tutto. Io e ...

