Edilizia scolastica, 14 milioni di euro in arrivo dall’Inail: serviranno per costruire una scuola dell’infanzia e una scuola media (Di lunedì 25 luglio 2022) Nell’ambito del programma di iniziative immobiliari a elevata utilità sociale, avviato con la legge di stabilità 2015, l’Inail ha autorizzato due interventi di Edilizia scolastica per finanziare la costruzione di una scuola dell'infanzia nel Comune di Carmagnola (Torino) e di una scuola secondaria di primo grado nel Comune di Romans d’Isonzo (Gorizia), per circa 14 milioni di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) Nell’ambito del programma di iniziative immobiliari a elevata utilità sociale, avviato con la legge di stabilità 2015, l’Inail ha autorizzato due interventi diper finanziare la costruzione di unadell'infanzia nel Comune di Carmagnola (Torino) e di unasecondaria di primo grado nel Comune di Romans d’Isonzo (Gorizia), per circa 14di. L'articolo .

