E ora ci provano con Tajani: «Il Ppe lo vuole premier». Ma il tentativo di mettere zizzania non attacca (Di lunedì 25 luglio 2022) Prende il nome di Antonio Tajani l’ultimo tentativo di ingerenza estera, e non solo, sulle scelte del centrodestra in fatto di premiership. Ieri, infatti, ha preso piede sulla stampa italiana l’indiscrezione secondo la quale il Ppe auspicherebbe un suo approdo a Palazzo Chigi, in risposta alle «preoccupazioni» rispetto a una possibile leadership non moderata e non sufficientemente apprezzata in ambienti internazionali. Tradotto: in caso di vittoria di centrodestra, gli ambienti “moderati” europei vorrebbero a Palazzo Chigi il coordinatore azzurro e non Giorgia Meloni. Non sfugge, nella circolazione dell’indiscrezione, anche un certo tentativo di mettere zizzania, alla vigilia del delicato vertice nel quale la coalizione affronterà il tema delle regole e dei collegi. La Russa: «È il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Prende il nome di Antoniol’ultimodi ingerenza estera, e non solo, sulle scelte del centrodestra in fatto diship. Ieri, infatti, ha preso piede sulla stampa italiana l’indiscrezione secondo la quale il Ppe auspicherebbe un suo approdo a Palazzo Chigi, in risposta alle «preoccupazioni» rispetto a una possibile leadership non moderata e non sufficientemente apprezzata in ambienti internazionali. Tradotto: in caso di vittoria di centrodestra, gli ambienti “moderati” europei vorrebbero a Palazzo Chigi il coordinatore azzurro e non Giorgia Meloni. Non sfugge, nella circolazione dell’indiscrezione, anche un certodi, alla vigilia del delicato vertice nel quale la coalizione affronterà il tema delle regole e dei collegi. La Russa: «È il ...

