E’ morto Paul Sorvino, l’attore di ‘Quei Bravi Ragazzi’ aveva 83 anni (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Paul Sorvino, star statunitense del teatro e del cinema legato a titoli che hanno fatto la storia da “Quei Bravi ragazzi” a “Law & Order”, è morto oggi per cause naturali. l’attore aveva 83 anni. Sua moglie, DeeDee Sorvino, ha postato su Instagram la notizia, dicendo: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”. Sorvino, che era il padre dell’attrice Mira Sorvino, era noto al grande pubblico per il ruolo del sergente Frank Cerreta in “Law & Order”, il telefilm della Nbc, ma anche per il ruolo del mafioso don Paul Cicero nel classico gangster movie di Martin Scorsese “Quei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –, star statunitense del teatro e del cinema legato a titoli che hanno fatto la storia da “Queiragazzi” a “Law & Order”, èoggi per cause naturali.83. Sua moglie, DeeDee, ha postato su Instagram la notizia, dicendo: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”., che era il padre dell’attrice Mira, era noto al grande pubblico per il ruolo del sergente Frank Cerreta in “Law & Order”, il telefilm della Nbc, ma anche per il ruolo del mafioso donCicero nel classico gangster movie di Martin Scorsese “Quei ...

