«È Covid, non infarto», donna torna a casa dal Pronto soccorso e muore sotto gli occhi del marito. I familiari presentano denuncia (Di lunedì 25 luglio 2022) «È Covid, non infarto», con questa diagnosi una donna, Lucia Chiarelli di 68 anni, è stata rimandata a casa dal Pronto soccorso. Una volta a casa, tuttavia, la donna è morta. E ora i familiari presentano denuncia. La donna si è recata al Pronto soccorso, a Formia, temendo, infatti, un infarto, perché accusava un forte dolore al braccio sinistro e al petto. Positiva al Covid I medici l’hanno trovata positiva al Covid ricollegando i dolori al virus e in un’ora e mezza l’hanno dimessa. tornata a casa la donna è stata colta da malore ed è morta ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 25 luglio 2022) «È, non», con questa diagnosi una, Lucia Chiarelli di 68 anni, è stata rimandata adal. Una volta a, tuttavia, laè morta. E ora i. Lasi è recata al, a Formia, temendo, infatti, un, perché accusava un forte dolore al braccio sinistro e al petto. Positiva alI medici l’hanno trovata positiva alricollegando i dolori al virus e in un’ora e mezza l’hanno dimessa.ta alaè stata colta da malore ed è morta ...

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Lei continua a confondere i non vaccinati con i #NoVax. Se hai fatto 45 vaccini e non fai quello per il… - borghi_claudio : Francia: dopo che il nuovo Parlamento ha votato per la cancellazione di futuri green pass contro il parere del gove… - missypippi : RT @ImolaOggi: La gente non può dimenticare quello che avete detto e fatto ??Covid, Zaia: “Un no vax non può fare il medico” - mayfrayn67 : @LorenzoCarrange Certo, ma il problema non é il vaccino, ma il virus o il batterio per il quale viene utilizzato. E… -