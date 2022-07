Dybala Roma | domani la presentazione ufficiale | tutti i dettagli

AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - CalcioNews24 : #Roma, domani la presentazione di Paulo #Dybala ?? - romaforever_it : Roma, la presentazione di Dybala domani al Colosseo quadrato: tutti i dettagli -

- Domani sarà il gran giorno della presentazione del nuovo acquisto dellaPaulo. Il club giallorosso ha scelto come location il Colosseo Quadrato - nel cuore del quartiere Eur - un monumento nelle vicinanze della sede sociale. Il Comune di- in previsione ...'Pauloverrà presentato domani 26 luglio alle 21 al Colosseo Quadrato dell'Eur'. L'annuncio a sorpresa anticipa quello ufficiale dellae porta la firma di... LuceVerde, il servizio sul traffico ...Proseguono i contatti tra la Lazio e l'entourage di Matias Vecino, la fumata bianca è ormai vicina con l'uruguaiano ...Sarà presentato domani sera nella zona dell’Eur il neo acquisto della Roma Paulo Dybala. Un evento che si preannuncia in grande stile con la Joya che, dopo le prime ore trascorse nella sua nuova squad ...