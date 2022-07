Due parole su Metal Lords, la serie Netflix che ci porta nel mondo del rock (Di lunedì 25 luglio 2022) Metal Lords è veramente tutto tranne che stereotipi? Ha conquistato ragazzi e ragazze amanti della musica rock e Metal di tutto il mondo, questo film è sicuramente ciò che serviva per dare una bella sferzata alla solita routine dei drama a cui Netflix ci ha abituati. La sua trama essenzialmente, tratta della storia di due ragazzi, nerd all’apparenza, uniti da un’unica grande passione: suonare. Tra mille avventure, ma soprattutto disavventure, riusciranno a farsi valere in una società che li ha emarginati solo perchè ‘diversi‘? Drama o comedy: Metal Lords dove si colloca? Non si riesce a trovare la categoria giusta per questa produzione, che si può descrivere come a cavallo tra un drama adolescenziale e una commedia ai limiti del sarcastico tipicamente ... Leggi su diredonna (Di lunedì 25 luglio 2022)è veramente tutto tranne che stereotipi? Ha conquistato ragazzi e ragazze amanti della musicadi tutto il, questo film è sicuramente ciò che serviva per dare una bella sferzata alla solita routine dei drama a cuici ha abituati. La sua trama essenzialmente, tratta della storia di due ragazzi, nerd all’apparenza, uniti da un’unica grande passione: suonare. Tra mille avventure, ma soprattutto disavventure, riusciranno a farsi valere in una società che li ha emarginati solo perchè ‘diversi‘? Drama o comedy:dove si colloca? Non si riesce a trovare la categoria giusta per questa produzione, che si può descrivere come a cavallo tra un drama adolescenziale e una commedia ai limiti del sarcastico tipicamente ...

FiorinoLuca : Spendo anche due parole per Carlos Alcaraz. Finisce la partita, si avvicina a Lorenzo e lo abbraccia senza alimen… - sole24ore : ?? Siamo già in campagna elettorale: 'Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io sudo... Non sono mica come… - CottarelliCPI : Sono due giorni che non tweetto. Mi sa che di fronte a questa situazione politica...sono rimasto senza parole. Forse non sono il solo... - PierriSonja : Anche con la febbre lui sempre dolcissimo ??. Due parole che vogliono dire TUTTO @ALEBASCIANO22 #basciagoni - min1kid__ : Ha letteralmente detto due parole, “cantato” mi sembra eccessivo -