Dresano: cane soffocato nel giardino di una villetta con fascette da elettricista legate intorno al collo

I Carabinieri sono al lavoro per rintracciare gli autori di quello che sembra a tutti gli effetti essere un atto di spietata crudeltà. Il sindaco: «C'è ancora tanto da fare per poter dire di essere veramente tutti rispettosi della natura e degli animali che la vivono»

