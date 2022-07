Dramma in Campania | 87enne imbocca autostrada contromano Incidente frontale

Il Fatto Vesuviano

... che aveva già fatto la bocca su un collegio blindato in. E poi Stefano Buffagni, Alfonso ...pentastellati si trincerano in un silenzio che meglio di ogni altra cosa ne fotografa il, ...In una nota diffusa anche tramite Facebook, il sindacato dei trasporti Fit - Cisllo ha salutato descrivendolo come "un modello di uomo da prendere come esempio per i sani principi che ha ... Dramma in Campania, capotreno insegue il ladro alla stazione e muore d’infarto Un ferroviere di 62 anni è stato colpito da un infarto mentre stava inseguendo un ladro nella stazione di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ...Per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, il dipendente Rfi Carlo Palma non ha ...