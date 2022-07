Dl aiuti: si valuta altra proroga taglio accise benzina (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel nuovo decreto aiuti si valuta di inserire anche una nuova proroga del taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti. Lo si apprende da fonti qualificate. Lo sconto è stato recentemente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel nuovo decretosidi inserire anche una nuovadeldi 30 centesimi dellesui carburanti. Lo si apprende da fonti qualificate. Lo sconto è stato recentemente ...

fisco24_info : Dl aiuti: si valuta altra proroga taglio accise benzina: Ora fino 21 agosto, potrebbe essere esteso a fine settembre - NicolasAloigi : RT @CGzibordi: la Russia è al momento l'unico paese al mondo in cui, dato che la valuta si apprezza troppo e l'inflazione non sale, la Banc… - FloresMarisol64 : RT @CGzibordi: la Russia è al momento l'unico paese al mondo in cui, dato che la valuta si apprezza troppo e l'inflazione non sale, la Banc… - Loestestest : RT @CGzibordi: la Russia è al momento l'unico paese al mondo in cui, dato che la valuta si apprezza troppo e l'inflazione non sale, la Banc… - CGzibordi : la Russia è al momento l'unico paese al mondo in cui, dato che la valuta si apprezza troppo e l'inflazione non sale… -