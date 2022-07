(Di lunedì 25 luglio 2022) La maggior parte delle volte, quando osserviamo un capo d’abbigliamento o un accessorio, ci soffermiamo unicamente sul suo aspetto ignorando i processi di fabbricazione che ci sono. La realta? e? che se non esistessero queste piccole lavorazioni che rendono possibile la realizzazione del prodotto, non ci sarebbe niente da ammirare.lavorale quinte da oltre 100 anni nella realizzazione di, nello specifico di chiodini. Nata nel 1919, si e? dedicata principalmente alla produzione di chiodi e semenze per scarpe, riscontrando sin da subito un gran successo. Nel 1956 affronta un periodo di declino in seguito alla morte del fondatore e nel 1978 viene acquistata dalla famiglia Brizzi, diventando esponente nel settore. Ad oggi e? considerata un punto di ...

Dietro le calzature più famose c'è Metallurgica Lombarda La holding della famiglia Pesenti ha firmato un accordo per rilevare il 100% della società trevigiana, leader nel settore delle calzature da moto e da ciclismo, per 66 milioni di euro più il valore de ...