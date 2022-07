Diciotto anni e un braccio solo: Hansel Emmanuel vuole fare la storia del basket Ncaa (VIDEO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Hansel Emmanuel ha 18 anni, è alto 1,96 e ha un braccio solo. E giocherà la prossima stagione nella Ncaa, con la Northwestern University. La lega universitaria americana non è un campionato minore: per livello tecnico equivale alle migliori leghe europee. Emmanuel ha perso il braccio sinistro quando aveva appena sei anni, quando un muro di cemento gli è caduto addosso mentre stava cercando di scalarlo con un amico: restò schiacciato sotto il muro per più di due ore e la pressione del peso gli distrusse i tendini del braccio, glielo dovettero amputare. Già amava il basket, passione che ha ereditato dal padre professionista nel suo Paese. Ma il basket è stato cancellato da quel trauma: ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022)ha 18, è alto 1,96 e ha un. E giocherà la prossima stagione nella, con la Northwestern University. La lega universitaria americana non è un campionato minore: per livello tecnico equivale alle migliori leghe europee.ha perso ilsinistro quando aveva appena sei, quando un muro di cemento gli è caduto addosso mentre stava cercando di scalarlo con un amico: restò schiacciato sotto il muro per più di due ore e la pressione del peso gli distrusse i tendini del, glielo dovettero amputare. Già amava il, passione che ha ereditato dal padre professionista nel suo Paese. Ma ilè stato cancellato da quel trauma: ...

