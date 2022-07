Di Maio attacca i 5S, apre al ritorno di Draghi premier e ad una coalizione con chi ha provato a salvare il governo di Mr. Bce. Calenda e Renzi compresi? (Di lunedì 25 luglio 2022) Luigi Di Maio attacca i 5S, Giuseppe Conte e Beppe Grillo in testa, sposa l’Agenda di Mario Draghi, lasciando addirittura aperta la porta all’ipotesi di un ritorno del premier dimissionario a Palazzo Chigi, prepara il lancio del simbolo di Insieme per il Futuro e spinge alla nascita di una coalizione che tenga insieme tutti coloro che hanno provato a salvare il governo di unità nazionale. Quindi anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, due dei principali sponsor e strenui difensori fino alla fine dell’esecutivo guidato da Mr. Bce. Mario premier forever “Ci sono una serie di cose da fare dell’agenda Draghi, come il cuneo fiscale e il salario minimo”, ricorda Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) Luigi Dii 5S, Giuseppe Conte e Beppe Grillo in testa, sposa l’Agenda di Mario, lasciando addirittura aperta la porta all’ipotesi di undeldimissionario a Palazzo Chigi, prepara il lancio del simbolo di Insieme per il Futuro e spinge alla nascita di unache tenga insieme tutti coloro che hannoildi unità nazionale. Quindi anche Matteoe Carlo, due dei principali sponsor e strenui difensori fino alla fine dell’esecutivo guidato da Mr. Bce. Marioforever “Ci sono una serie di cose da fare dell’agenda, come il cuneo fiscale e il salario minimo”, ricorda Di ...

