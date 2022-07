Devastata dalla chirurgia estetica: l’ex Miss è rimasta sfigurata (Di lunedì 25 luglio 2022) La chirurgia estetica ha avuto effetti devastanti sull’ex Miss, tanto che non riesce più a sorridere e chiudere gli occhi. La donna è rimasta sfigurata dopo l’intervento. Non sempre i ritocchi estetici danno l’effetto sperato. Questo lo sa molto bene un’ex reginetta di bellezza che, per modificare qualche difetto, si è trasformata letteralmente, tanto da essere irriconoscibile. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo e quali saranno le conseguenze. fonte foto: AdobeStockIl mondo dello spettacolo è pieno di donne e uomini che decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare qualche parte del proprio corpo. Alcuni rimangono soddisfatti, mentre altri si pentono della scelta. Altri ancora, invece, rimangono ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 luglio 2022) Laha avuto effetti devastanti sul, tanto che non riesce più a sorridere e chiudere gli occhi. La donna èdopo l’intervento. Non sempre i ritocchi estetici danno l’effetto sperato. Questo lo sa molto bene un’ex reginetta di bellezza che, per modificare qualche difetto, si è trasformata letteralmente, tanto da essere irriconoscibile. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo e quali saranno le conseguenze. fonte foto: AdobeStockIl mondo dello spettacolo è pieno di donne e uomini che decidono di ricorrere allaper modificare qualche parte del proprio corpo. Alcuni rimangono soddisfatti, mentre altri si pentono della scelta. Altri ancora, invece, rimangono ...

bangtanmjk : Tra poche ore vedremo Jin e Taehyung sfilare e posare alla premiere del film 'Emergency Declaration”, so già che ch… - heavydirtyhead : Vi dico solo CONCERTO DI ELISA ragazzi sono devastata mentalmente dalla sua bravura e potenza non ho parole - dashurix : Oggi emotivamente devastata ma non ho abbastanza soldi per tornare dalla psicologa quindi mi accontenterò della ter… - chevuoichesiaa : devastata dal video pubblicato dalla ferrari dove non c’era charles al contrario del solito - FabrizioGalliBL : RT @corriereveneto: #veneto Fiamme sono ancora attive in un’area già devastata dalla tempesta Vaia: elicotteri e canadair in azione. Focola… -