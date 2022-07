Dettagli di natura fiscale da risolvere | slitta l’arrivo di Kim al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’affare Kim Min-Jae è probabilmente la telenovela dell’estate azzurra. Il difensore sudcoreano è stato individuato dalla dirigenza partenopea come sostituto di Kalidou Koulibaly. Dopo la cessione del Komandante, ilsi è tuffato nella trattativa per strappare Kim al Fenerbache, ma ci sono stati diversi problemi. DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES – JANUARY 22: Kim Min-Jae of South Korea looks on during the AFC Asian Cup round of 16 match between South Korea and Bahrain at Rashid Stadium on January 22, 2019 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Francois Nel/Getty Images) Kim-: le tappe di una trattativa complicata Inizialmente, gli azzurri sembravano in vantaggio ma non erano intenzionati a pagare la clausola rescissoria. Il Rennes, ha quindi superato ilin Francia sembrava ormai ...