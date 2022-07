De Petris | ' Bonaccini candidato premier? Assolutamente no'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sono aperti i seggi in Tunisia per il voto sul referendum della riforma voluta fortemente dal presidente Kais Saied che già un anno fa ha sciolto le camere, sospeso la costituzione del 2014 e ...

Il Sole 24 ORE

Sono aperti i seggi in Tunisia per il voto sul referendum della riforma voluta fortemente dal presidente Kais Saied che già un anno fa ha sciolto le camere, sospeso la costituzione del 2014 e ...... come fa Loredana De, e sentirsi dire con umiltà " lo racconta Debora Serracchiani " farò ... Racconta il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefanoche il capo dello Stato ha ... Draghi ottiene la fiducia ma non ha più la maggioranza. Solo 95 sì: Lega, Fi e M5s non votano. Il ... La riforma, voluta fortemente da Kais Saied, rischia di cancellare la rivoluzione dei gelsomini. Non è previsto quorum ...