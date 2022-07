“De Ligt? Non si è mai allenato così in 4 anni”, Nagelsmann punge Juventus e Serie A (Di lunedì 25 luglio 2022) Matthijs de Ligt continua a lavorare duramente in vista dell’inizio della nuova stagione con la maglia del Bayern Monaco. Il club tedesco ha piazzato un grande colpo di mercato con l’arrivo dell’olandese, nelle casse della Juventus sono stati versati 68 milioni di euro più 10 di bonus. L’ex Ajax si è dimostrato un difensore molto affadabile, in Italia ha commesso solo qualche errore di inesperienza. L’olandese si è confermato molto forte dal punto di vista fisico, nel gioco aereo e in anticipo. In Germania è atteso da una prova di maturità, in un campionato in grado di mettere in evidenza le sue caratteristiche. L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato dell’ambientamento di de Ligt nella nuova realtà: “ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) Matthijs decontinua a lavorare duramente in vista dell’inizio della nuova stagione con la maglia del Bayern Monaco. Il club tedesco ha piazzato un grande colpo di mercato con l’arrivo dell’olandese, nelle casse dellasono stati versati 68 milioni di euro più 10 di bonus. L’ex Ajax si è dimostrato un difensore molto affadabile, in Italia ha commesso solo qualche errore di inesperienza. L’olandese si è confermato molto forte dal punto di vista fisico, nel gioco aereo e in anticipo. In Germania è atteso da una prova di maturità, in un campionato in grado di mettere in evidenza le sue caratteristiche. L’re del Bayern Monaco Julianha parlato dell’ambientamento di denella nuova realtà: “ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è ...

