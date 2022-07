De Ligt, che stoccata ad Allegri: ecco perché ha scelto il Bayern Monaco (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus ha salutato de Ligt, passato al Bayern Monaco; una cessione arrivata, probabilmente, anche a causa di Allegri. Lo aveva fatto capire da tempo mostrando il suo malessere per i risultati sportivi ottenuti, specie in campionato, negli ultimi due anni. ecco perché il suo addio non deve lasciare troppo sorpresi; de Ligt ha lasciato la Juventus ed è diventato un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Una trattativa, tutto sommato, piuttosto veloce con le due squadre che hanno trovato un punto di incontro a livello economico. InstagramDifensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo ed estremamente veloce; queste le caratteristiche di un giocatore che, nell’ultima stagione, aveva dimostrato di poter essere il nuovo leader della ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus ha salutato de, passato al; una cessione arrivata, probabilmente, anche a causa di. Lo aveva fatto capire da tempo mostrando il suo malessere per i risultati sportivi ottenuti, specie in campionato, negli ultimi due anni.il suo addio non deve lasciare troppo sorpresi; deha lasciato la Juventus ed è diventato un nuovo giocatore del. Una trattativa, tutto sommato, piuttosto veloce con le due squadre che hanno trovato un punto di incontro a livello economico. InstagramDifensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo ed estremamente veloce; queste le caratteristiche di un giocatore che, nell’ultima stagione, aveva dimostrato di poter essere il nuovo leader della ...

