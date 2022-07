David Broder, che ha scritto di Meloni sul NY Times, smonta la ricostruzione che il Giornale fa del suo articolo (Di lunedì 25 luglio 2022) Come al solito, quando si tratta di giornalismo, dobbiamo per forza farci riconoscere oltre oceano. Non soltanto quando si tratta di battere una notizia in esclusiva (cercando di rispettare quella deontologia internazionale che unisce tutti i progetti editoriali più celebri al mondo), ma anche quando si cerca di dare una interpretazione a un commento scritto da altri (il che, teoricamente, dovrebbe essere più semplice). Così, dopo l’articolo del NY Times su Giorgia Meloni, scritto dall’opinionista David Broder (che in passato si era già occupato dell’ascesa del populismo di destra in Italia), c’è stata la rilettura de Il Giornale che – nel tentativo di screditare l’opinione espressa su una delle più importanti testate internazionali – ha citato dei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) Come al solito, quando si tratta di giornalismo, dobbiamo per forza farci riconoscere oltre oceano. Non soltanto quando si tratta di battere una notizia in esclusiva (cercando di rispettare quella deontologia internazionale che unisce tutti i progetti editoriali più celebri al mondo), ma anche quando si cerca di dare una interpretazione a un commentoda altri (il che, teoricamente, dovrebbe essere più semplice). Così, dopo l’del NYsu Giorgiadall’opinionista(che in passato si era già occupato dell’ascesa del populismo di destra in Italia), c’è stata la rilettura de Ilche – nel tentativo di screditare l’opinione espressa su una delle più importanti testate internazionali – ha citato dei ...

