Daniel Maldini lascia il Milan: va allo Spezia in prestito secco (Di lunedì 25 luglio 2022) Manca ancora l'ufficialità, ma Daniel Maldini lascerà il Milan. Non in maniera definitiva, si tratta di un prestito secco, ma il 20enne figlio di Paolo ha scelto di andare a cercare minuti di Serie A ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) Manca ancora l'ufficialità, malascerà il. Non in maniera definitiva, si tratta di un, ma il 20enne figlio di Paolo ha scelto di andare a cercare minuti di Serie A ...

lucabianchin7 : Daniel #Maldini oggi non si è allenato. Tra stasera e domani sarà un giocatore dello Spezia: prestito secco gratuito. #Milan #calciomercato - AntoVitiello : #DeKetelaere non convocato per la prima di campionato contro il Genk, nonostante la resistenza del #Bruges il… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @HellasVeronaFC non ha chiuso per Daniel #Maldini, sul giocatore del @acmilan avanza lo… - Giacomobacci2 : RT @Luca_Cilli: È fatta per Daniel #Maldini allo @acspezia. Domani il giocatore lascerà il #Milan per iniziare la sua nuova avventura con l… - Kid00__ : RT @Luca_Cilli: È fatta per Daniel #Maldini allo @acspezia. Domani il giocatore lascerà il #Milan per iniziare la sua nuova avventura con l… -