Damilano candidato alle politiche? “Progetto civico e liberale per l’Italia” (Di lunedì 25 luglio 2022) Da Torino Bellissima e Italia Bellissima? Potrebbe essere questo il prossimo passo di Paolo Damilano, candidato sindaco alle scorse amministrative a Torino. Il leader di Torino Bellissima infatti già nei mesi scorsi aveva manifestato la sua intenzione di estendere la sua esperienza politica oltre i confini cittadini. E la caduta del governo Draghi con le elezioni previste a settembre potrebbe essere il terreno giusto. “Siamo pronti alla fase due. Che in realtà non è altro che un ritorno alle origini, a quel Progetto civico e liberale che a ottobre scorso è stato capace di coinvolgere le migliori energie della società civile e conquistare la stima dei cittadini. Nelle prossime settimane ci confronteremo con chi come noi vuole governare l’Italia con ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 25 luglio 2022) Da Torino Bellissima e Italia Bellissima? Potrebbe essere questo il prossimo passo di Paolosindacoscorse amministrative a Torino. Il leader di Torino Bellissima infatti già nei mesi scorsi aveva manifestato la sua intenzione di estendere la sua esperienza politica oltre i confini cittadini. E la caduta del governo Draghi con le elezioni previste a settembre potrebbe essere il terreno giusto. “Siamo pronti alla fase due. Che in realtà non è altro che un ritornoorigini, a quelche a ottobre scorso è stato capace di coinvolgere le migliori energie della società civile e conquistare la stima dei cittadini. Nelle prossime settimane ci confronteremo con chi come noi vuole governarecon ...

