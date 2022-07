Damiano dei Maneskin, il drammatico calvario della fidanzata: dopo la diagnosi il pianto disperato (Di lunedì 25 luglio 2022) La compagna di Damiano David, Giorgia Soleri, ha attraversato un vero e proprio calvario a causa di alcune problematiche legate alla salute Mentre il frontman dei Maneskin continua a collezionare successi su successi con il suo gruppo anche in ambito internazionale, di recente la sua fidanzata è tornata a catturare l’attenzione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giorgia Soleri si è raccontata a trecentosessanta gradi. La ragazza ha affrontato diversi temi inerenti alla sua vita privata, tra i quali spicca quello della malattia che la tormenta da diverso tempo. Damiano David e la sua fidanzata Giorgia Soleri (Websource)dopo un accenno alla sua delicata infanzia, la compagna di ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 25 luglio 2022) La compagna diDavid, Giorgia Soleri, ha attraversato un vero e proprioa causa di alcune problematiche legate alla salute Mentre il frontman deicontinua a collezionare successi su successi con il suo gruppo anche in ambito internazionale, di recente la suaè tornata a catturare l’attenzione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al CorriereSera, Giorgia Soleri si è raccontata a trecentosessanta gradi. La ragazza ha affrontato diversi temi inerenti alla sua vita privata, tra i quali spicca quellomalattia che la tormenta da diverso tempo.David e la suaGiorgia Soleri (Websource)un accenno alla sua delicata infanzia, la compagna di ...

