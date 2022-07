Dal 28 luglio negli UCI Cinemas i nuovi appuntamenti con le esclusive rassegne estive (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire dal 28 luglio negli UCI Cinemas arrivano i nuovi appuntamenti con sei rassegne uniche per un’estate ricca di emozioni, magia, divertimento e brividi Da Happy Kids alla saga di Harry Potter, dalle commedie ai film horror, fino ai cult movies: negli UCI Cinemas continuano le rassegne estive pensate per tutti gli amanti del cinema. UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, lancia una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCI Cinemas sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire dal 28UCIarrivano icon seiuniche per un’estate ricca di emozioni, magia, divertimento e brividi Da Happy Kids alla saga di Harry Potter, dalle commedie ai film horror, fino ai cult movies:UCIcontinuano lepensate per tutti gli amanti del cinema. UCI, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, lancia una stagione estiva ricca diper tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6quella di UCIsarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del ...

