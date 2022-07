Dai redditi medio-bassi al taglio delle accise sulla benzina: per i nuovi aiuti 12-13 miliardi (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via l'esame alla Camera dell'aggiornamento del bilancio per finanziare le misure, in pole le proroghe di bonus bollette e sconti imprese. Mercoledì incontro Draghi-sindacati, poi le associazioni datoriali Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via l'esame alla Camera dell'aggiornamento del bilancio per finanziare le misure, in pole le proroghe di bonus bollette e sconti imprese. Mercoledì incontro Draghi-sindacati, poi le associazioni datoriali

fisco24_info : Dai redditi medio-bassi al taglio delle accise sulla benzina: per i nuovi aiuti 12-13 miliardi: Al via l'esame alla… - mariacarla1963 : RT @RaffRicc10: @szampa56 @EnricoLetta il Pd dovrebbe interrogarsi: è il partito più votato da imprenditori, quadri e liberi professionisti… - esidau : @sbuglio Forse non sai che quando voti, presenti una dichiarazione dei redditi ecc dai il consenso. Il sistema è st… - RaffRicc10 : @pdnetwork @EnricoLetta @repubblica il Pd dovrebbe interrogarsi: è il partito più votato da imprenditori, quadri e… - RaffRicc10 : @pdnetwork @EnricoLetta @Mezzorainpiu il Pd dovrebbe interrogarsi: è il partito più votato da imprenditori, quadri… -