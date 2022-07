Dai Giochi al Mondiale. Stano non è... strano che sia sempre d'oro (Di lunedì 25 luglio 2022) Strepitoso trionfo per Massimo Stano nell'inedita 35 km di marcia che ha sostituito l'infinita 50. Un azzurro non saliva sul gradino più alto del podio addirittura dal 2003 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) Strepitoso trionfo per Massimonell'inedita 35 km di marcia che ha sostituito l'infinita 50. Un azzurro non saliva sul gradino più alto del podio addirittura dal 2003

