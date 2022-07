Da She-Hulk a Daredevil Born Again, le serie tv Marvel che vedremo tra il 2022 e il 2024 (Di lunedì 25 luglio 2022) Daredevil Born Again è senza dubbio la novità più allettante annunciata durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. Charlie Cox tornerà a vestire i panni dell’avvocato di Hell’s Kitchen Matt Murdock in una sorta di revival. La serie originale, infatti, Daredevil, è stata prodotta dal 2015 al 2018 per un totale di tre stagioni, prima che Netflix la cancellasse – una mossa che coincide con la fine dell’accordo tra la piattaforma di streaming e la Disney. Ora con Daredevil Born Again, il diavolo di Hell’s Kitchen torna a fare il giustiziere notturno. La serie avrà 18 episodi e dovrebbe arrivare su Disney+ entro il 2024 (non c’è ancora una data precisa). Il personaggio di Matt Murdock ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)è senza dubbio la novità più allettante annunciata durante il panel deiStudios al Comic-Con di San Diego. Charlie Cox tornerà a vestire i panni dell’avvocato di Hell’s Kitchen Matt Murdock in una sorta di revival. Laoriginale, infatti,, è stata prodotta dal 2015 al 2018 per un totale di tre stagioni, prima che Netflix la cancellasse – una mossa che coincide con la fine dell’accordo tra la piattaforma di streaming e la Disney. Ora con, il diavolo di Hell’s Kitchen torna a fare il giustiziere notturno. Laavrà 18 episodi e dovrebbe arrivare su Disney+ entro il(non c’è ancora una data precisa). Il personaggio di Matt Murdock ...

