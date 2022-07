Da oggi si può fare domanda per il “bonus psicologico” (Di lunedì 25 luglio 2022) L'importo erogato per sostenere le spese di un percorso di terapia varia in base al reddito: si possono ricevere fino a 600 euro a testa Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) L'importo erogato per sostenere le spese di un percorso di terapia varia in base al reddito: si possono ricevere fino a 600 euro a testa

