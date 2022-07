Da oggi le domande per il bonus psicologo Inps: fino al 25 ottobre (Di lunedì 25 luglio 2022) Tweet Inps: Le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” bonus psicologo potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. L'articolo Da oggi le domande per il bonus psicologo <small class="subtitle">Inps: fino al 25 ottobre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Tweet: Leper la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 242022. L'articolo Daleper il al 25 proviene da Noi Notizie..

BitontoLiveIt : Bonus psicologo, da oggi il via alle domande - ansa_economia : Inps: da oggi al via le domande per il bonus psicologo. #ANSA - magibe : RT @Open_gol: Dal oggi, 25 luglio, è possibile richiedere il #bonuspsicologo. Ecco tutti i requisiti e le istruzioni per poterlo richiedere… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Dal oggi, 25 luglio, è possibile richiedere il #bonuspsicologo. Ecco tutti i requisiti e le istruzioni per poterlo richiedere… - Open_gol : Dal oggi, 25 luglio, è possibile richiedere il #bonuspsicologo. Ecco tutti i requisiti e le istruzioni per poterlo… -