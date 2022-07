Da oggi al via le domande per il bonus psicologo 2022: come richiederlo e a chi spetta (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via le domande per il bonus psicologo. Da lunedì 25 luglio e fino al 24 ottobre del 2022 è possibile fare richiesta per ottenere fino a 600 euro per coprire la spesa di terapie psicologiche. La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica. come fare richiesta È necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (per risparmiare tempo è consigliabile cercare la voce tra quelle classificate alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via leper il. Da lunedì 25 luglio e fino al 24 ottobre delè possibile fare richiesta per ottenere fino a 600 euro per coprire la spesa di terapie psicologiche. La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica.fare richiesta È necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (per risparmiare tempo è consigliabile cercare la voce tra quelle classificate alla ...

