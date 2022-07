(Di lunedì 25 luglio 2022) Sapori Chef dinella nostra provincia per imparare le ricette orobiche. In autunno aprirò un ristorante nella mia città, i vostri prodotti sul menù»

L'Eco di Bergamo

... Salisburgo, Camerino, Tolosa, Lugano, Sapporo, Brescia e, La Roque d'Anteron, MI. TO, ... RTV Lubiana, ORF Vienna, Philarmonie der Nationen Amburgo, Enescu Philharmonic Bucarest,...Concert Hall), Cina (Pechino, Mei Lanfang Theatre e Beijing Concert Hall. Shenzhen, ... In Italia si è esibita in importanti teatri, Teatro Donizetti di, Teatro Coccia di Novara, ... Da Kyoto a Bergamo: «Conquisterò i giapponesi con la cucina bergamasca» Sapori Chef di Kyoto nella nostra provincia per imparare le ricette orobiche. In autunno aprirò un ristorante nella mia città, i vostri prodotti sul menù» La registrazione al sito de L'Eco di Bergamo ...di Stefania De Francesco Contro lo smog è ora di mettere mano al portafogli. Il governo ha detto che sono stati individuati 1,5 miliardi, non tutti subito disponibili ma poco più di 400 milioni potreb ...