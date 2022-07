Crosetto dove lo metto? Una domanda alla guardia del corpo di Giorgia Meloni (Di lunedì 25 luglio 2022) Ribalta il senso di un pezzo di Ugo Magri e dice che Huffpost disprezza il popolo. Pazienza, un falso ci sta, specie in campagna elettorale. A patto di non spacciarsi per gentiluomini neutrali Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Ribalta il senso di un pezzo di Ugo Magri e dice che Huffpost disprezza il popolo. Pazienza, un falso ci sta, specie in campagna elettorale. A patto di non spacciarsi per gentiluomini neutrali

Laf_cadio : Crosetto dove lo metto? Una domanda alla guardia del corpo di Giorgia Meloni (di M. Feltri) - HuffPostItalia : Crosetto dove lo metto? Una domanda alla guardia del corpo di Giorgia Meloni - ghirrig : @GuidoCrosetto @HuffPostItalia Dove è scritto che non le piace il popolo? Leggo un pezzo pasoliniano. Non sarà che… - Erminioottone00 : @GuidoCrosetto @HuffPostItalia Perche’ non sono cdx ma sono fascisti una coalizione a guida FASCISTA; lo sa tutta E… - virgiliopaolo : @GuidoCrosetto Persino Crosetto si mette a far terrorismo economico, tante persone che parlano senza sapere niente… -